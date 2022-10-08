Підпалив будинок і погрожував гранатою: у Дніпрі сталася жахлива пожежа

Чоловіка вже затримали правоохоронці

Хоча в місті Дніпро через військові дії російських загарбників сильно страждає інфраструктура та житлові масиви, це не виключає випадків неадекватного поводження мешканців, які руйнують власні оселі. Так, у місті чоловік у психічно нестабільному стані підпалив власну квартиру та погрожував гранатою підірвати весь будинок.

Про це повідомило українське видання "Дніпро Оперативний" зранку, 8 жовтня. Як зазначається, вночі на вулиці Кожем’яки дніпрянин зачинився у своїй квартирі, яка горіла, тому поліцейські, які оперативно прибули до будинку, не могли зайти всередину.

"Правоохоронці викликали пожежників, які відкрили двері у квартиру. Всередині стояв чоловік у диму та кричав, що кине гранату. Поліцейські затримали неадеквата та наділи на нього кайданки", — йдеться в повідомленні видання.

За останньою інформацією, співробітники поліції викликали швидку. Після цього 54-річного чоловіка доставили до 4 лікарні міста.

Очевидці події виклали в мережу безліч відео з місця. Можна побачити, що туди прибуло декілька машин рятувальників, поліції та швидкої допомоги.

Повідомлення видання

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Дніпрі чоловік вбив дружину шматом арматури. Він самостійно зателефонував в поліцію і зізнався.