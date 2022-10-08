Вдарив цеглиною, а потім поліном: на Львівщині чоловік убив рідну сестру

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років за ґратами

У Львівській області, де у вересні водій збив насмерть дитину і уникнув покарання, сталося ще одне вбивство.

Про нього розповіли у Відділі комунікації поліції Львівської області.

На цей раз йдеться про конфлікт між рідними людьми.

Все почалося з того, що рано-вранці 6 жовтня до поліції звернувся мешканець села у Львівському районі та повідомив, що виявив у дворі одного з приватних будинків тіло місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що до вбивства жінки, 64-річної місцевої мешканки, причетний її брат, 55-річний житель цього ж села, з яким вона проживала в одному будинку.

Підозрюваний у поліції

Виявилося, що напередодні ввечері між родичами виник конфлікт, під час якого зловмисник ударив жінку цеглиною, а потім завдав удару дерев’яним поліном по голові, після чого пішов спати. Як встановили експерти, від отриманих травм жінка померла на місці події.

Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що все у тій же Львівській області у вересні стався ще один злочин, внаслідок якого чоловік убив знайомого сковородою.