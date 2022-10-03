Зарізав кухонним ножем на очах у дітей: у Берліні загинула українка

Жінка проживала в Європі у статусі біженки.

У Німеччині, яка скоротила прийом біженців з України, сталася трагедія в одній із сімей, що тимчасово проживала в столиці країни Берліні.

Про інцидент повідомили у поліції міста.

Згідно з попередніми даними правоохоронців, трагедія розгорнулася у притулку для біженців на Волленбергерштрасі (північний схід Берліна). Чоловік напав на свою 44-річну дружину та смертельно поранив її.

За даними поліцейських, жінка була ромадянкою України і перебувала у Німеччині у статусі біженки.

Німецькі ЗМІ, які прибули на місце, повідомляють, що сусіди, які стали свідками події, припускають, що жінка була вбита кухонним ножем.

"Свідки, які чули сварку, звернулися до поліції. Наряду, що прибув, вдалося затримати 50-річного підозрюваного недалеко від місця злочину", — пише газета Berliner Zeitung.

Неповнолітніх дітей пари вже передали органам опіки, надалі їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо про інше вбивство, яке сталося днями в Україні: молодий чоловік убив та обікрав бабусю-пенсіонерку, а потім підпалив її квартиру, щоб приховати сліди злочину.