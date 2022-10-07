Помер на руках у дружини: у Луцьку на ринку зарізали чоловіка

Перед смертю тяжко поранений чоловік встиг повідомити ім’я гаданого вбивці

Після події у скандальному "реабілітаційному центрі" Луцька цей обласний центр сколихнула нова подія: днями на території ринку "Північний" сталося вбивство.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що 4 жовтня на ринку з’явився закривавлений чоловік. Він попрямував до дружини, яка торгує м’ясом, і повідомив їй, що його поранили неподалік, і навіть назвав ім’я ймовірного вбивці. Після цього 50-річний чоловік помер.

На місці ймовірного вбивства

Орієнтуючись на отриману інформацію, поліція розпочала пошук ймовірного вбивці, який тривав протягом 5 годин.

Підозрюваний ховався, змінив кілька місць проживання, пересувався на різних видах транспорту, але й у результаті був затриманий. Людиною, яка, ймовірно, скоїла злочин, виявився 42-річний житель Луцька.

Слідчий експеримент на ринку

У четвер, 6 жовтня, відбувся суд, який обрав запобіжний захід затриманому – утримання під вартою протягом 60 діб. Слідство у справі триває.

Нагадаємо про іншу подію, яка сталася також у четвер – у Таїланді колишній коп увірвався до дитсадка та розстріляв його вихованців.