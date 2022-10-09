Наніс колото-різані рани в область шиї: на Рівненщині чоловік убив сусіда
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68-річному зловмиснику може загрожувати до 15 років за ґратами
На Рівненщині, де у вересні було знайдено повішеною місцеву жительку, днями стався новий кримінальний інцидент: чоловік убив сусіда.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.
Зазначається, що п’ятого жовтня між 68-річним зловмисником та його 52-річним односельцем відбувся конфлікт, у хоча якого підозрюваний завдав колото-різаних ран у область шиї потерпілого. Від отриманих травм той помер на місці.
Сам же зловмисник, злякавшись скоєного, вибіг з будинку і почав кричати, що вбив людину.
Після проведеного розслідування слідчі повідомили 68-річному мешканцю села Липне про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Днями відбулося засідання суду, який розглянув клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Незважаючи на визнання зловмисником своєї провини, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося про інший інцидент, який стався у Львівській області: чоловік убив рідну сестру, завдавши їй удару цеглою, а потім поліном.