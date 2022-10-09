Наніс колото-різані рани в область шиї: на Рівненщині чоловік убив сусіда

68-річному зловмиснику може загрожувати до 15 років за ґратами

На Рівненщині, де у вересні було знайдено повішеною місцеву жительку, днями стався новий кримінальний інцидент: чоловік убив сусіда.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.

Зазначається, що п’ятого жовтня між 68-річним зловмисником та його 52-річним односельцем відбувся конфлікт, у хоча якого підозрюваний завдав колото-різаних ран у область шиї потерпілого. Від отриманих травм той помер на місці.

Сам же зловмисник, злякавшись скоєного, вибіг з будинку і почав кричати, що вбив людину.

Передбачуване місце вбивства

Після проведеного розслідування слідчі повідомили 68-річному мешканцю села Липне про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Днями відбулося засідання суду, який розглянув клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Незважаючи на визнання зловмисником своєї провини, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про інший інцидент, який стався у Львівській області: чоловік убив рідну сестру, завдавши їй удару цеглою, а потім поліном.