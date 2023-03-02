Какого числа вы родились, такая у вас и судьба: значение каждого дня месяца

Как определить характер человека, его сильные и слабые стороны по одной только дате рождения

Считается, что от имени человека частично зависит его судьба. Влияет на характеристику человека даже количество букв в имени: их может быть от двух до восьми и в каждом из случаев речь идет о тех или иных чертах, присущих конкретному человеку.

Впрочем, не только имя оказывает влияние на формирование нашей судьбы. Нумерологи говорят, что все зависит и от нашей даты рождения: каждое число месяца имеет свое значение, сообщает poshepky.com. Далее рассказываем о значениях каждой цифры.

#1

Прирожденные лидеры, старающиеся всегда и везде быть первыми. Креативные и самодостаточные эти люди часто становятся примером для подражания. Это настоящие авторитеты, чье мнение уважают в обществе. Негативные стороны: упрямство и излишняя самоуверенность.

#2

Это очень чувствительные люди, способные подмечать даже малейшие детали. Гармония – это о них. Часто "двойки" — искренние и воспитанные и отлично вливаются в любой коллектив. Они готовы поддержать и помочь. Отрицательная черта: склонность впадать в депрессию даже по пустякам.

#3

Обладают очень положительной энергетикой, в их компании всегда комфортно. Обладают хорошим чувством юмора. Главный недостаток – излишняя драматизация и преувеличение проблемы.

#4

Рациональные и логические личности, способные найти выход даже из самой сложной ситуации. "Четверки" часто работают на свою репутацию, а затем пожинают плоды. Они просто помешаны на точности.

#5

Гении и авантюристы, любители свободы во всех ее проявлениях. Эти люди просто обожают приключения и ненавидят обыденность. Негативная сторона: нетерпеливый характер и импульсивность.

#6

Ответственные и верные, великодушные и щедрые люди, всегда готовые помочь ближнему. На них можно положиться в тяжелейшей ситуации: они поддержат и морально, и материально. Однако это очень упрямые люди, еще и ревнивые.

#7

Острый ум — это о "семерке". Они обладают рациональным мышлением и великолепной интуицией. Им очень часто везет в разных областях. Эти люди стремятся узнавать что-нибудь новое и никогда не будут стоять на месте. Отрицательные стороны: обожают споры и не могут удержать язык за зубами, саркастические и раздражительные.

#8

Власть и авторитет — то, что больше всего интересует людей, рожденных 8-го числа. Обычно это квалифицированные эксперты, на мнение которых можно положиться. Главный недостаток – завышенные требования к другим людям.

#9

Щедрые и великодушные. Эти люди легко прощают обиды другим, стараясь не замечать негатива. К сожалению, у них часто возникают проблемы с концентрацией, поэтому их считают рассеянными и не очень надежными.

#10

Все или ничего – так можно описать человека, который родился 10-го числа. Она никогда не станет лицемерить и это одновременно и его дар, и его проклятие. Минус: чтобы добиться успеха в жизни такие люди должны научиться визуализировать свои мечты, потому что одних раздумий о чем-то эфемерном слишком мало.

#11

На первом месте у них всегда стоит духовная составляющая. Добрые и искренние, милосердные и рассудительные. Эти люди никогда не скажут того, что может ранить чью-то душу, ведь прекрасно знают, насколько важны слова – ими можно вылечить, а можно и убить. Их внутреннее чувство граничит с экстрасенсорными способностями, к мнению этих людей часто прислушиваются те, кто с ними хорошо знаком.

#12

Прямолинейные и коммуникабельные. Имеют сильный волевой характер и мощную энергетику. Люди, рожденные 12-го числа, всегда стремятся к гармонии. С ними можно выстроить крепкие отношения, более надежных партнеров не найти.

#13

Достаточно нестабильные люди, которые, однако, никого не оставят равнодушным. В их жизни постоянно происходят какие-то изменения и выдержать такой круговорот событий по силам не каждому. Их минус – ненависть к чужим ошибкам.

#14

Вспыльчивые и импульсивные, в любой момент могут потерять контроль над ситуацией. Этим людям не стоит заниматься бизнесом, по крайней мере самостоятельно — число 14 связано с потерей материальных благ.

#15

Настоящие лидеры — умные и решительные. А еще они изобретатели и фантазеры и довольно-таки меркантильные. Болезненно реагируют даже на мелкую критику. Правда, довольно редко выражают свое недовольство, поэтому очень "удобны" для окружающих.

#16

Ответственные и воспитанные, щедрые и загадочные. Рожденные в этот день обладают прекрасной интуицией, на которую можно полагаться в любой непонятной ситуации. В молодости они вспыльчивы и креативны, но с возрастом учатся вести себя более сдержанно и осторожно.

#17

Стойкие и выносливые. Эти люди обожают всеобщее внимание и делают все, чтобы иметь его как можно больше. Часто выступают в роли музы и источника вдохновения для творческих людей.

#18

Обладают сильной волей и легко отстаивают свои интересы. Люди, рожденные 18-го числа, редко прислушиваются к мнению других, но при этом уделяют много внимания своему внешнему виду. Могут впасть в настоящую депрессию, если их репутация будет запятнана.

#19

Люди, чьи поступки имеют больший вес для них самих, чем для других: если они делают что-то плохое, то обязательно вскоре будут вынуждены расплачиваться за это, а если творят добро, то и оно возвращается к ним сторицей. Нередко им приходится расплачиваться за ошибки прошлого.

#20

Ум и духовность – вот что можно сказать о людях, рожденных в этот день. Они не переносят одиночества, поэтому чаще всего имеют очень большой круг общения. Главный минус — неуверенность, мешающая им добиваться успеха. Исправить это поможет сильный партнер, который будет поддерживать и направлять "двадцатку".

#21

Прекрасные экономисты, бухгалтеры, банкиры и финансисты. Им можно спокойно доверять свои деньги и быть уверенными, что скоро их станет больше. Это настоящие жизнелюбы, которые благодарят судьбы за каждый новый день — этому у них стоит поучиться.

#22

Эти люди черпают вдохновение из восторженных взглядов других. Они умеют легко объяснять сложные вещи и доносить информацию без лишних "уловок" и извращений. Среди родившихся 22-го числа немало филантропов и благотворителей. Благодарность от других – это для них наибольшее вознаграждение.

#23

Достаточно противоречивые личности: они обладают мягкой натурой, но постоянно жаждут приключений. Просто обожают свободу. Хитрые и общительные. Никогда не станут тратить время на тех, кто имеет более сильный характер. Если же они вынуждены общаться с таким человеком, то будут постоянно в подавленном настое.

#24

Рациональные и рассудительные личности. Они никогда не будут рубить с плеча – каждое решение в их жизни стократно обдумано. Особое место в их жизни занимает еда, потому эти люди часто связывают с ней свою жизнь. Из них выходят отличные повара и владельцы ресторанного бизнеса — в еде они точно разбираются.

#25

Практически экстрасенсы, но очень меркантильны — так можно обрисовать людей, рожденных 25-го числа. Они обладают хорошей интуицией и могут предсказывать разные вещи, но любовь зарождается у них только если объект страсти имеет хорошую материальную базу.

#26

Это самые верные друзья и самые лучшие жены. Эти люди всегда берут на себя роль покровителей и не зря, ведь у них есть все необходимые для этого черты: волевой характер, мощная энергетика, талант руководителя и отзывчивость, без которой строить отношения с другими людьми очень сложно.

#27

Заботливые и умные эти люди точно найдут себя в медицине. Они всегда готовы учиться и придут на помощь, когда это потребуется. Негативными сторонами являются частые перепады настроения и прямо-таки детская нетерпеливость — им хочется всего и сразу.

#28

Чувствительны и непредсказуемы. Люди, рожденные в этот день, обожают развлечения — у них всегда полный дом гостей. Они способны на глубокие чувства не только к тем, кого любят, но и к друзьям, поэтому никогда не предадут и не оставят своих родных в беде.

#29

Это число с огромным эмоциональным потенциалом. Нередко такие люди впадают в крайности, но это позволяет им жить полноценной жизнью: сегодня они — миротворцы и дипломаты, готовые бесполезно помогать всем вокруг, а завтра — забудут абсолютно обо всех и будут беспокоиться исключительно о себе и своем благополучии. Это помогает им держаться в тонусе и всегда находить силы на что-то новое.

#30

Деловые и волевые личности, умеющие игнорировать лишние вещи, чтобы вовремя и лучше выполнить поставленные задачи. Эти люди объективно оценивают ситуацию и часто могут помочь хорошим советом.

#31

Очень сложное число, указывающее на настоящих лидеров, — амбициозных и готовых брать на себя ответственность. Гордые и непредсказуемые, но очень ценят верность. Лучше даже не пытайтесь обмануть их — так вы потеряете их доверие навсегда.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу. То же касается и даты его рождения