Женщины с этими именами всегда получают желаемое: таких только трое

Они не боятся жить по-настоящему и делать то, чего хотят больше всего

Издавна считается, что имя оказывает существенное влияние на жизнь человека и его судьбу. Одни называют несчастливыми и не рекомендуют называть ими детей, другие же наоборот — как магнит притягивают в жизнь успех и счастье. Существует мнение, что есть несколько счастливых имен, которые могут помочь человеку добиваться своих целей и обеспечить себе достойную жизнь. Среди женщин таких имени астрологи выделяют лишь три.

Кто эти счастливицы, которым все легко удается, и которые, несмотря на все трудности, всегда получают желаемое, рассказывает today.ua. Мы уверены, что среди ваших знакомых есть девушки с такими именами, ведь они достаточно распространены. А, возможно, речь идет именно о вас?..

Дарья

Эти женщины всегда побеждают не только в карьере, но и в личной жизни. Сами по себе Дарьи очень волевые личности, которые всегда идут напролом и никого не будут слушать, если что-то себе надумали. Настойчивый характер позволяет им всегда получать то, к чему они стремятся, и двигаться вперед с высоко поднятой головой.

Анна

Девушки, которые носят это имя, очень творческие и настойчивые натуры. Благодаря этому взрывному сочетанию им удается получать желаемое, затрачивая минимум энергии. Они умеют генерировать крутые идеи, поэтому практически всегда достигают самых высоких должностей и признания, из них получаются прекрасные эксперты, к чьему мнению прислушиваются окружающие. Не теряют своего удивительного дара эти женщины и в личных отношениях: они умеют удивлять и дарить эмоции, поэтому всегда будут на первом месте для партнера. Так и получается, что одно подкрепляет и усиливает другое, поэтому их жизнь похожа на сказку с идеальным финалом.

София

Необычайно мудрые женщины, которые с рождения все схватывают на лету. Благоразумные и спокойные Софии знают себе цену и не позволят их оскорблять. Это гармоничные личности, которые чаще всего действуют по зову сердца, потому и наслаждаются жизнью, получая от нее сполна. Никто и ничто не устоит перед этими девушками, поэтому они всегда получают то, к чему стремятся больше всего.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу