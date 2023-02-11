Инициалы вашего имени, фамилии и отчества без лишних слов расскажут о вас все

Имя может рассказать о человеке очень много

Считается, что от имени, которое при рождении получает человек, зависит и его судьба. Именно по имени, как и по знаку Зодиака, можно частично узнать характер человека, его сильные и слабые стороны.

Взяв начальные буквы своего имени, фамилии и отчества, вы сможете узнать о себе кое-что интересное. Сработает такой подход и для определения характера других людей, уверяет zatyshok.

Итак, существует теория, что буквы наших фамилий, имен и даже отчество имеют следующие значения:

А – сила и господство.

– сила и господство. Б – восприимчивость и существенные переживания.

восприимчивость и существенные переживания. В – неустойчивость, нехватка системности.

– неустойчивость, нехватка системности. Г – загадочность.

– загадочность. Д – коммуникабельность, способность привлекать к себе людей.

Е – умение мобилизоваться, жизнеспособность; поиск эмоционального баланса.

– умение мобилизоваться, жизнеспособность; поиск эмоционального баланса. Ж – нерешительность.

– нерешительность. З – стремление к сомнению, неудовлетворению, материальным проблемам.

– стремление к сомнению, неудовлетворению, материальным проблемам. И – восприимчивость, напряженность.

– восприимчивость, напряженность. К – большие требования и раздражительность в их достижении.

большие требования и раздражительность в их достижении. Л – гармоничность, закономерность, значительная изобретательность.

– гармоничность, закономерность, значительная изобретательность. М – ревность и аккуратность.

– ревность и аккуратность. Н – значительная сила и креативные амбиции.

– значительная сила и креативные амбиции. О – высокая чувствительность, загадочные тревоги.

– высокая чувствительность, загадочные тревоги. П – застенчивость, расстояние во взаимоотношениях с людьми, разобщенность.

– застенчивость, расстояние во взаимоотношениях с людьми, разобщенность. Р – непрерывная напряженность, высокая чувствительность.

– непрерывная напряженность, высокая чувствительность. С – частые депрессии, раздражительность, подавленность.

– частые депрессии, раздражительность, подавленность. Т – бесконечные поиски, стремления к эталону.

– бесконечные поиски, стремления к эталону. У – проницательность, стремление к частым расстройствам и испугу.

Ф – мягкость, способность адаптироваться.

– мягкость, способность адаптироваться. Х – неустойчивость эмоций.

– неустойчивость эмоций. Ц – стремление к внешнему проявлению внутреннего волнения.

– стремление к внешнему проявлению внутреннего волнения. Ч – преданность.

– преданность. Ш – ревность, стойкость.

ревность, стойкость. Щ – значительные умственные возможности, злопамятность.

– значительные умственные возможности, злопамятность. Ю – высокие амбиции, нехватка системности.

– высокие амбиции, нехватка системности. Я – культурность, креативные возможности.

Раньше мы рассказывали о трех лучших именах для девочек — они подарят счастливую судьбу и принесут удачу. А еще — как назвать мальчика, чтобы у него сложилась успешная жизнь.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу