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Инициалы вашего имени, фамилии и отчества без лишних слов расскажут о вас все

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Магия имени в действии
Магия имени в действии. Фото pexels.com

Имя может рассказать о человеке очень много

Считается, что от имени, которое при рождении получает человек, зависит и его судьба. Именно по имени, как и по знаку Зодиака, можно частично узнать характер человека, его сильные и слабые стороны.

Взяв начальные буквы своего имени, фамилии и отчества, вы сможете узнать о себе кое-что интересное. Сработает такой подход и для определения характера других людей, уверяет zatyshok.

Итак, существует теория, что буквы наших фамилий, имен и даже отчество имеют следующие значения:

  • А – сила и господство.
  • Б – восприимчивость и существенные переживания.
  • В – неустойчивость, нехватка системности.
  • Г – загадочность.
  • Д – коммуникабельность, способность привлекать к себе людей.
  • Е – умение мобилизоваться, жизнеспособность; поиск эмоционального баланса.
  • Ж – нерешительность.
  • З – стремление к сомнению, неудовлетворению, материальным проблемам.
  • И – восприимчивость, напряженность.
  • К – большие требования и раздражительность в их достижении.
  • Л – гармоничность, закономерность, значительная изобретательность.
  • М – ревность и аккуратность.
  • Н – значительная сила и креативные амбиции.
  • О – высокая чувствительность, загадочные тревоги.
  • П – застенчивость, расстояние во взаимоотношениях с людьми, разобщенность.
  • Р – непрерывная напряженность, высокая чувствительность.
  • С – частые депрессии, раздражительность, подавленность.
  • Т – бесконечные поиски, стремления к эталону.
  • У – проницательность, стремление к частым расстройствам и испугу.
  • Ф – мягкость, способность адаптироваться.
  • Х – неустойчивость эмоций.
  • Ц – стремление к внешнему проявлению внутреннего волнения.
  • Ч – преданность.
  • Ш – ревность, стойкость.
  • Щ – значительные умственные возможности, злопамятность.
  • Ю – высокие амбиции, нехватка системности.
  • Я – культурность, креативные возможности.

Раньше мы рассказывали о трех лучших именах для девочек — они подарят счастливую судьбу и принесут удачу. А еще — как назвать мальчика, чтобы у него сложилась успешная жизнь.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу

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