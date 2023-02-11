Инициалы вашего имени, фамилии и отчества без лишних слов расскажут о вас все
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Имя может рассказать о человеке очень много
Считается, что от имени, которое при рождении получает человек, зависит и его судьба. Именно по имени, как и по знаку Зодиака, можно частично узнать характер человека, его сильные и слабые стороны.
Взяв начальные буквы своего имени, фамилии и отчества, вы сможете узнать о себе кое-что интересное. Сработает такой подход и для определения характера других людей, уверяет zatyshok.
Итак, существует теория, что буквы наших фамилий, имен и даже отчество имеют следующие значения:
- А – сила и господство.
- Б – восприимчивость и существенные переживания.
- В – неустойчивость, нехватка системности.
- Г – загадочность.
- Д – коммуникабельность, способность привлекать к себе людей.
- Е – умение мобилизоваться, жизнеспособность; поиск эмоционального баланса.
- Ж – нерешительность.
- З – стремление к сомнению, неудовлетворению, материальным проблемам.
- И – восприимчивость, напряженность.
- К – большие требования и раздражительность в их достижении.
- Л – гармоничность, закономерность, значительная изобретательность.
- М – ревность и аккуратность.
- Н – значительная сила и креативные амбиции.
- О – высокая чувствительность, загадочные тревоги.
- П – застенчивость, расстояние во взаимоотношениях с людьми, разобщенность.
- Р – непрерывная напряженность, высокая чувствительность.
- С – частые депрессии, раздражительность, подавленность.
- Т – бесконечные поиски, стремления к эталону.
- У – проницательность, стремление к частым расстройствам и испугу.
- Ф – мягкость, способность адаптироваться.
- Х – неустойчивость эмоций.
- Ц – стремление к внешнему проявлению внутреннего волнения.
- Ч – преданность.
- Ш – ревность, стойкость.
- Щ – значительные умственные возможности, злопамятность.
- Ю – высокие амбиции, нехватка системности.
- Я – культурность, креативные возможности.
Раньше мы рассказывали о трех лучших именах для девочек — они подарят счастливую судьбу и принесут удачу. А еще — как назвать мальчика, чтобы у него сложилась успешная жизнь.
Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу