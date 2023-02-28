Таких лицемерок еще мир не видел: какие имена носят абсолютно неискренние женщины

Рассказывать им что-то о себе – очень плохая идея

Каждое имя характеризует человека с определенной стороны. Одни говорят о счастливом характере их владельцев, другие — о негативных чертах характера и неприятных качествах личности. А какие имена носят лицемеры? В частности, женщины, которые постоянно обсуждают всех за спиной и беспрестанно сплетничают.

Об этом рассказывает "Апостроф". Издание называет три женских имени, владелицы которых — настоящие лицемерки. Они никогда не скажут вам правды в лицо, а вот какому-то третьему лицу все, что думают о вас, обязательно выскажут. Причем, со всеми деталями.

Валентина

О себе эта женщина никогда лишнего не расскажет, а вот обсудить кого-то — всегда готова. Не вздумайте рассказывать ей о своих проблемах или неприятностях — она вам, конечно же, обязательно посочувствует, но как только вы отвернетесь, ваша история во всех деталях да еще и с "украшениями" разойдется по всей округе. Более того, во всех проблемах виноватым окажется никто иной, как вы сами.

Надежда

Обладательницы этого имени любят находить что-то плохое в людях и рассказывать об этом. Интересует их и ваша личная жизнь – с кем спите, что едите, чем увлекаетесь… Столько интересного у вас там происходит, а она не в курсе! Конечно же, Наденьке нужно обо всем быстро узнать и понести это в массы. На сочувствие и понимание с ее стороны можете даже не надеяться – все, что вы скажете, будет использовано против вас.

Светлана

Чрезвычайно злопамятные женщины. Если вы хотя бы раз сказали "кривое" слово в ее сторону, Светлана будет помнить это до конца жизни. Нет, обрывать общение с вами она не будет и внешне будет даже казаться, что вы прекрасно общаетесь. Но это совсем не так: с этого момента вы для нее заклятый враг и вся информация, о которой она будет узнавать, будет предметом обсуждения третьими лицами. Не удивляйтесь, если впоследствии вас начнут приплетать к всяческим глупым историям – это дело рук этой очаровательной женщины.

Раньше мы рассказывали о мужчинах с тяжелым характером. Обычно они носят одно из пяти специфических имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу