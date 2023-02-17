Не рассказывайте им лишнего: какие имена носят самые завистливые женщины

Рассказывать им о своих победах — бесполезно, только испортите людям настроение

Именно от имени частично зависит наша судьба и наш нрав. Некоторые имена считаются счастливее других, а некоторые свидетельствуют о столь негативных чертах характера, что общаться с их владельцами не возникает никакого желания.

О том, с обладательницами каких имен не стоит делиться чем-то личным, рассказывает Ukr.Media. Они просто не умеют искренне радоваться за успехи других и причин этому множество.

Валерия

В переводе с латыни это имя означает "сильная". Валерии часто завидуют чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Они постоянно "сканируют" людей вокруг и сравнивают их жизнь со своей. Вывод у них почти всегда один и тот же: кому-то просто повезло больше! А все дело в том, что придирчивее всего Лера присматривается к тем вещам, которые у нее самой не получаются, и если она видит, что у кого-то дела идут лучше, не может с собой ничего поделать — зависть просто разъедает ее изнутри.

Аврора

Этим женщинам сложно игнорировать внутреннюю досаду и зависть, когда они сталкиваются с несправедливостью. Это имя означает "Заря" или "Рассвет", и его обладательница имеет очень вспыльчивый характер. Аврора полна энергетикой огня и солнца, что помогает ей быть твердой в собственных убеждениях, упрямой и справедливой. Однако именно из-за последней черты характера ей так сложно игнорировать внутреннюю досаду, огорчение и черную зависть, когда она сталкивается с бесчестием.

Ольга

Обладательниц имени Ольга злиться и завидовать заставляет неравенство. Женщины, чье имя в переводе означает "святая", "мудрая" или даже "роковая", часто добиваются успеха в тех сферах, где им приходится передавать свои знания и кого-то учить. Впрочем, именно работа с людьми невольно сталкивает Ольгу с осознанием того, что у кого-то жизнь может быть лучше, доходы больше, отдых круче, а муж — более ласковый и любящий. Обладательницу этого имени такая вселенская несправедливость заставляет злиться и завидовать, ведь именно она больше за других заслуживает на все проявления счастья. Ну, разве не так?

Лолита

Женственная и ранимая, но, кроме того, очень хитрая и амбициозная. В переводе с испанского это имя означает "печальная", и это неспроста. Девушки с таким именем часто пытаются реализовать себя в творческой сфере, из-за чего им постоянно приходится сравнивать себя с другими людьми. С одной стороны, это помогает им становиться лучше, с другой — так Лолиты приобретают излишнюю озлобленность в отношении потенциальных конкурентов. Зависть часто их преследует, но сделать с этим они ничего не могут.

Рената

В мыслях у Ренаты часто снуют темные козни соперникам, месть обидчикам и зависть ко всем вокруг. От этого женского имени так и веет романтичностью и мягкостью, но это ложное впечатление. Если у вас есть знакомые с таким именем, то прекрасно знаете, что ошибок они не прощают, как и ваших побед. Девушки, которых так назвали, регулярно пробуют загребать жар чужими руками и очень злятся, когда это не удается.

Ранее мы рассказывали, что инициалы вашего имени, фамилии и отчества без лишних слов могут раскрыть всю правду о вас. И вы можете сами в этом либо убедиться, либо развенчать этот миф раз и навсегда.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу