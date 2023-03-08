Счастливый ли ваш год рождения? Последняя цифра расскажет обо всем

Цифры от 0 до 9 – это не просто числа, а ваш жизненный код

Считается, что на судьбу человека влияет его имя. Одни называют удачными и счастливыми, другие – "тяжелыми" для носителя. Также наша везучесть зависит от того, какие именно буквы содержатся в имени, потому что только три буквы свидетельствуют о мощной карме и особом отношении Вселенной к тому или иному человеку.

А еще узнать, какой будет судьба, можно по году рождения. Причем особое значение имеет последняя его цифра. Она отвечает за одну из пяти главных стихий и может определять самые главные моменты жизни человека, передает cluber. Согласно древнему китайскому календарю, в каждый момент времени на Земле царит одна из следующих стихий: Дерево, Огонь, Земля, Воздух или Вода. Что означает каждая из них и за что отвечает, рассказываем дальше.

Стихия Земли: последняя цифра года рождения 8 или 9

Эти люди надежны и терпеливы. Они сильные и ответственные, превыше всего ценят моральные ценности. Кроме того, люди Земли имеют огромные амбиции, которые воплощают в жизнь поэтапно, не бросаясь делать все и сразу. За это в основном и получают щедрое вознаграждение — их любят и уважают, на них всегда равняются другие. Кроме того, они "на ты" с деньгами и никогда не должны себе в чем-то отказывать.

Обычно рожденные в такие годы люди нуждаются во всеобщем признании и почете — тогда их способности раскрываются еще больше. Минусом является то, что им хочется все контролировать. Самый большой их страх — неизвестность. Это — центр стихий, цвет — желтый.

Стихия Огонь: последняя цифра года 6 или 7

Активные, энергичные, полны сил творить и творить. Любят конкуренцию и не против посоревноваться, чтобы в очередной раз доказать, кто здесь лучший. В основном, кстати, побеждают именно они. Представители Огня имеют все задатки лидера, который может "зажечь" сердца людей уже с первых слов. Решительные и дружелюбные они не станут делать подлость, но своего таки добьются, чего бы это им ни стоило. "Шестерки" и "семерки" не любят одиночества, поэтому предпочитают окружать себя людьми и постоянно находиться в хорошей компании. Также одна из их определяющих черт — сильная привязанность к родным. Эти люди никогда не забывают о своих корнях и тех, кто на самом деле важен.

Другая сторона медали — агрессивность. Рожденные в такие годы люди возьмут свое, несмотря ни на что: их устроит любой сценарий развития событий, если в финале они получают желаемое. Сезон года — лето, цвет — пламенно-красный.

Стихия Дерево: последняя цифра года рождения 4 или 5

Щедрые и талантливые люди готовы поделиться последним. Имеют большой дар убеждения, сильные лидеры, которым можно довериться. Родившиеся в такие годы люди обожают исследовать мир вокруг и не могут усидеть на месте, это помогает им быть в курсе событий и своевременно реагировать. Также их можно назвать креативными и трудолюбивыми. Самое важное для них – равенство и справедливость.

Одна из определяющих черт тех, кто принадлежит к стихии Дерева, — уверенность в себе. Они благодарны за все, что получают и не пытаются заграбастать все, до чего дотягиваются руки. Эгоистичными их точно не назовешь. Слабая сторона — жертвенность: эти люди готовы брать на себя очень много задач, лишь бы помочь тем, кто для них важен. Это буквально высасывает их жизненные силы. Сезон года – весна.

Стихия Воды: последняя цифра года 2 или 3

Настоящие дипломаты, которые могут в любой ситуации подобрать правильные слова и разрядить атмосферу. Чуткие и очень умные, имеют высокий уровень эмпатии и умеют быть очень убедительными. "Двойки" и "тройки" обладают почти экстрасенсорными способностями, легко улавливая то, что скрывается от посторонних глаз. Это прекрасные организаторы и ничем не худшие исполнители, которые всегда будут искать самое простое решение. Их сезон — зима, цвет — черный.

Стихия Воздух: последние цифры года рождения 0 или 1

Эти люди имеют очень сильный характер и волю, любят себя, но при этом не меньше уважают и других. Очень самостоятельные, поэтому не терпят, когда им указывают на недостатки. Обычно ведут себя сдержанно и вежливо, всегда подскажут и помогут, однако свое мнение будут отстаивать до последнего — ввязываться в спор с ними не стоит. Рожденные в такие годы люди не боятся одиночества и легко переживают любые невзгоды, ведь стараются жить в гармонии с собой и природой. Баланс — то, к чему они стремятся больше всего.

"Единицы" и "нули" не стремятся быть частью толпы, у них на все есть собственный взгляд. Проблемы решают с легкостью, идя по пути наименьшего сопротивления, однако очень любят похвалу и даже частично от нее зависимы. Самым большим минусом этих людей является тяга к деньгам и роскоши, хотя и бессознательная. Сезон — осень, цвет — белый.

Раньше мы рассказывали, что означает месяц рождения человека. Это еще одна тайна, лежащая на поверхности. Каждый из двенадцати отрезков года наделяет личность теми или иными чертами, которые проявляются на протяжении всей жизни.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу