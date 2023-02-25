Какие имена носят мужчины с тяжелым характером: их женам не позавидуешь

Одни – настоящие нарциссы, другие – слишком эмоциональны и агрессивны

"Имеет тяжелый характер" — так обычно говорят о людях, которые не могут смолчать даже тогда, когда их комментарии 100% излишни. А еще так говорят об упрямцах и тех, кто готов "бросаться" на людей по любому поводу. Обычно владельцы подобного характера считают себя умнее других и всячески пытаются это подчеркнуть. Иногда они даже хуже скупердяев, которым постоянно жалко денег.

Эксперты-эзотерики считают, что на формирование такого характера отчасти влияет имя. Поэтому даже выделяют 5 мужских имен, владельцы которых наиболее подвержены вышеописанным проявлениям. Кто это, – рассказывает Ukr.Media.

Владимир

Обычно он спокоен и рассудителен, долго молчит перед тем, как что-то сказать, да и говорить особенно не любит — больше слушает. Однако разгневать его совсем не трудно – достаточно всего одного опрометчивого слова-катализатора и все – Остапа понесло… Точнее, понесло Владимира и остановить это крайне тяжело. В плохом настроении этот человек выскажет все, что о вас думает (и о вашей семье, и о вашей маме, и о коте, который однажды пописал в его ботинки). Виновными во всем этом, кстати, останетесь вы, даже не сомневайтесь.

Александр

Эти мужчины имеют сильный и устойчивый характер. Однако часто его сила направлена не в ту сторону: Александры, кроме всего остального, еще и очень вспыльчивы и агрессивны. Конфликты и недоразумения они предпочитают разрешать на кулаках, а не разговорами. Часто даже опрометчивая фраза может их сильно разозлить. О проблемах и своих переживаниях они преимущественно молчат, а потом все это выливается в бурное выяснение отношений.

Игорь

Обладатели этого имени идеальны… если знать их только по работе. Там они всегда веселы и коммуникабельны, любят общаться с людьми и никогда не подведут в плане выполнения задач. А вот дома начинается все самое "интересное": Игорь не может решать сложные вопросы спокойно. Он часто поддается эмоциям и чаще ведет себя как капризный мальчик, а не как взрослый мужчина.

Олег

Он никогда не желает идти на компромисс. Если кто-то в этом мире и прав и заслуживает внимания, то это он — и никак иначе. Сложный характер Олега проявляется еще и в том, что мужчина с этим именем не считает нужным просить прощения. Он будет стоять на своем до конца, может при этом вас сильно обидеть и даже понимая это, не извинится за свое поведение — таков он уже родился.

Юрий

Владельцы этого имени не привыкли думать о ком-то, кроме себя — они настоящие нарциссы, зацикленные на собственном "я". Строить с ним отношения — это то еще испытание на прочность нервной системы. С самого детства Юрий — спокоен и рассудителен, однако на первом месте в любой ситуации для него он сам. На него не стоит полагаться в сложной ситуации — глазом не успеете моргнуть, как он вас покинет и займется своими делами.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят главные завистницы. Женщины, которых так нарекли, жить не могут без того, чтобы не заглянуть кому-то через плечо и не обсудить потом ваши проблемы за вашей спиной.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу