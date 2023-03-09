Нумерология и деньги: как проверить, суждено ли вам стать богатым

Многое в нашей жизни зависит от даты рождения. Касается это и наших отношений с деньгами

В вашей дате рождения зашифрованы не только личностные качества, которые зависят от месяца рождения и непосредственно числа, но и отношения с деньгами. Причем цифра, зашифрованная в этой дате, оказывает влияние на финансы на протяжении всей жизни, говорят нумерологи.

Зная свой код рождения, вы сможете легко вычислить, суждено ли вам прожить сытую и богатую жизнь. Определить свое число достаточно просто, информирует Ukr.Media. Далее расскажем, как это сделать буквально за минуту.

Как посчитать свой код рождения

Составьте все цифры вашей даты рождения – вплоть до получения однозначного числа. К примеру, вы родились 17 августа 1987 года, тогда: 1+7+0+8+1+9+8+7 = 41; далее добавляем две цифры между собой: 4+1 = 5. Ваш код – 5.

Какие у вас отношения с деньгами, согласно коду рождения

Цифра 1

Вы не привыкли экономить и не можете себе в чем-то отказать. Тратить деньги — ваше хобби и любимое занятие в любой непонятной ситуации. Самое главное, что деньги вас любят, однако стать действительно богатым вы сможете, только взяв себя в руки, и научившись разумно распоряжаться финансами.

Цифра 2

Составлять план и следовать ему — это про вас. Вы никогда не будете тратить лишних средств на ерунду и вещи, без которых прекрасно можете обойтись. Ваша природная способность разумно распоряжаться финансами и экономить вам на руку. А это значит, что если вам действительно захочется иметь больше, просто вкладывайтесь в какое-то дело — это должно приносить довольно неплохие плоды.

Цифра 3

Чрезвычайно рациональные люди, которые умеют и накапливать, и правильно вкладывать деньги. Обычно это имеет замечательный эффект, но все может измениться, как только на сцену выходят чувства — для тех, кого любят эти люди, они не пожалеют и последней копейки. Научитесь бороться со страстями, которые затмевают ваш разум и вам удастся достигать большего.

Цифра 4

Настоящие счастливчики, которые редко задумываются над тем, откуда берутся деньги — к ним в руки они "плывут" буквально ниоткуда. То, что другие люди привыкли называть "кризисом" и "плохими временами", для вас — не более чем временные нюансы, о которых даже не стоит задумываться лишний раз. Такие периоды у "четверок" обычно проходят абсолютно безболезненно. А вот их щедрость может вылезти боком — если будете разбрасываться деньгами направо и налево, от них уже совсем скоро ничего не останется. Так что сначала думайте кому и чем собираетесь помочь, а только потом делайте это.

Цифра 5

Эти люди готовы ради денег почти на все. Для них хрустящие купюры и много нулей на карте — это путевка в красивую жизнь, к которой они так отчаянно стремятся. Однако стоит вспомнить, что жизнь — это бумеранг и рано или поздно все возвращается сторицей. Некоторые вещи не стоят никаких денег, другие же за деньги не купишь. Поэтому немного успокойтесь и сосредоточьтесь на других аспектах своей жизни — вы удивитесь, но хуже от этого не станет и чуточку меньшие доходы не сделают из вас "недостойного" человека.

Цифра 6

Ваша жизнь — сплошная погоня за деньгами. Вы ими просто бредите, а это уже не нормально. Чтобы стать богатым, необязательно метаться по сторонам, хватаясь за любую возможность немного разжиться хрустящими банкнотами. Постоянные поиски новых источников дохода могут сыграть с вами злую шутку и тогда уже будет совсем не до денег. Так что не доводите себя до того момента, когда кто-то заявит вам в лоб, что вы — настоящая скряга.

Цифра 7

"Семерки" не воспринимают деньги как нечто, к чему надо отчаянно стремиться. Для них это всего лишь средство для удовлетворения базовых потребностей. Даже там, где можно было бы немного поднажать и получить больше, эти люди не станут таким заморачиваться — зачем, если в жизни есть столько всего, кроме зарабатывания денег, подумают они. Это не лучшая из всех возможных философий, как и постоянная погоня за богатством — попробуйте найти золотую середину. Прилагая немножко больше усилий, вы сможете поднять уровень своей жизни на новую ступень и почувствовать еще больше радостей от жизни, потому что, к сожалению, далеко не все дается нам за красивые глаза и позитивные мысли.

Цифра 8

Этих людей можно назвать настоящими жадинами. Деньги для них — не конечная цель, а лишь средство на пути к захвату власти. Материальный достаток — не то, к чему они стремятся, поэтому, сколько бы средств ни было на их счету, "восьмерки" всегда скажут, что этого мало. Если им и светит богатство, это не сделает их действительно счастливыми.

Цифра 9

Экономия — это точно не про них. Эти люди просто не умеют жить иначе, чем на широкую ногу. Если на что-то не хватает, вместо того, чтобы отказаться от этого или поискать более дешевый аналог, они просто займут денег или возьмут кредит. Такой подход далеко не всегда оправдан, поэтому, чтобы стать богатыми, им нужно сесть и хорошенько обдумать, что они делают не так и куда "утекают" их кровно заработанные.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Обычно они носят одно из трех чрезвычайно мощных имен, которые привлекают счастье и успех. Эти женщины не боятся жить по-настоящему и делать то, к чему стремятся больше всего, потому и выигрывают в каждом своем сражении.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу