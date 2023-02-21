Им море по колено: имена людей, обреченных на успех

Семь имен, от упоминания о которых мурашки по коже — многие люди хотят оказаться на их месте

Имя может многое рассказать о нашем характере и личных качествах. Кто-то с рождения склонен к точным наукам, а кому-то больше по душе гуманитарные дисциплины; кто-то способен без особого труда строить крепкие здоровые отношения, а кому-то это дается очень тяжело. Одни легко покоряют мир, другие же предпочитают оставаться в тени.

А какие имена носят люди, которые ничего не боятся? В смысле, способные покорять мир, несмотря на все сюрпризы, которые им подбрасывает жизнь. Об этих счастливцах рассказывает glavred.

Ставит перед собой амбициозные цели

Владелец этого имени привык побеждать, ведь его имя в переводе с латинского буквально и означает "победитель". Упрямый и уверенный Виктор всегда имеет в запасе несколько смелых целей и не боится идти к ним, как бы сложно это ни было. Владелец этого имени привык проявлять свои лидерские качества, так что успех ходит за ним по пятам.

Будет идти к успеху, несмотря ни на что

Обладательница этого имени никогда не остановится из-за неудачи. Как бы там ни было, а Виктория добьется своего! Недаром ее имя переводится как "победа". Эта женщина никогда не ждет счастливого стечения обстоятельств — она сама строит свою судьбу и знает, что добиться успеха можно только много работая и развиваясь. С нее следует брать пример.

Привык всего достигать самостоятельно

Это имя также в переводе с греческого означает "победитель" и полностью оправдывает своего владельца. Честный и прямолинейный Никита привык всего добиваться сам. Он никогда не опускает рук и если что-то не складывается, всегда будет искать другой выход. И судьба щедро вознаграждает его за старания. Правда, настоящего успеха Никиты достигают только в зрелом возрасте.

Имеет крепкий внутренний стержень

Сразу две обладательницы победоносных имен способны добиться всего, чего только захотят. Это Вероника и Ника, имеющие крепкий внутренний стержень. Эти девушки никогда не отступят, если кто-то скажет, что определенная задача им не по силам — они просто приложат еще больше усилий и покажут всем, чего они стоят. Благодаря природному упрямству и уверенности в своих силах им удается покорять мир и жить по своим правилам.

Настоящий трудоголик

Инициативный и жизнерадостный владелец этого имени способен добиться невероятного успеха в любой сфере. Недаром имя Николай в переводе с греческого означает "победитель народов". Этого мужчину можно назвать настоящим трудоголиком, ведь если захочет, он будет работать днями и ночами без перерыва. Это и помогает Николаю добиваться безумного успеха и очень рано становиться финансово независимым.

Может покорить мир

Уверенный в себе Владимир знает, чего хочет, и берет это от жизни, несмотря на все "подножки" судьбы.Это имя переводится как "тот, кто владеет миром". И как только владелец этого имени находит дело всей своей жизни, за ним уже никто не угонится. Ну, разве что успех и деньги.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят самые большие завистницы. Эти женщины не умеют искренне радоваться за других людей и чужой успех часто воспринимают как личное поражение.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу