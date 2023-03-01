Как количество букв в имени влияет на судьбу человека: две - не очень, восемь - слишком много

Кому можно только позавидовать, а от кого лучше держать как можно дальше

Каждое имя особенное — не бывает двух одинаковых людей, которые носят разные имена. А вот похожие по характеру тезки — явление довольно распространенное. Эксперты-эзотерики даже могут назвать мужские имена, владельцы которых имеют тяжелый характер, или женщин, которые ни дня не могут прожить без лицемерия.

Но сейчас не об этом. Считается, что характер человека зависит не только от, собственно, имени, но и от того, сколько в нем букв. Как отмечает Ukr.Media, по числу букв в имени можно определить судьбу определенного индивида и то, насколько легкой у него или нее будет жизнь.

Две буквы

Обладатели имен, в структуре которых всего две буквы, привыкли бороться. Их жизнь трудно назвать легкой — трудности подстерегают этих людей буквально повсюду. Они вынуждены переживать немало испытаний и проверок судьбы.

Три буквы

Человек с именем из трех букв – очень упрям. Даже когда он неправ и хорошо это понимает, не признается и будет стоять на своем до последнего. Женщин с такими именами называют черствыми.

Четыре буквы

Как и в случае с двумя буквами, такие имена приносят владельцам много испытаний и затруднений. Сложнее всего добиться успеха в жизни мужчинам, в имени которых всего 4 буквы.

Пять букв

А вот у этих людей железная воля. Несмотря на все, они способны добиваться своих целей и не боятся применять для этого силу. Владельцы имен, состоящих из 5 букв, немного тираны — в личной жизни их часто постигают неудачи, ведь мягким их характер не назовешь.

Шесть букв

Такие имена носят очень независимые люди. Они готовы делиться своей любовью и дарить тепло и поддержку, но только тем, кто заслужит их доверие. Партнера владельцы имени из 6 букв ищут долго и скрупулезно, зато когда находят, то словно растворяются в счастье.

Семь букв

Это прирожденные дипломаты. Они умеют договариваться и готовы сделать что угодно, преследуя благие цели. Если речь идет о женщине, то она будет очень мягкой и покладистой, что положительно повлияет на ее жизнь; если же говорить о мужчине, то имя из 7 букв может существенно испортить ему жизнь. Такие мужчины обычно слишком мягкие.

Восемь букв

Люди, названные одним из таких имен, очень вспыльчивы и неконтролируемы. Они умеют создавать проблемы на ровном месте и владеют свободными взглядами на отношения. Часто владельцы имени из 8 букв своими опрометчивыми словами и поступками сами толкают партнера на измену, а затем удивляются, почему мир так несправедлив.

Девять букв

Такие имена обычно имеют романтические натуры. Мечтатели по жизни, эти люди имеют прекрасную интуицию. Она и помогает им прожить счастливую жизнь, полную всевозможных интересных событий. Однако, когда праздник внезапно покидает их улицу, они начинают видеть мир только в темных тонах, надолго забывая обо всех возможных радостях.

Раньше мы рассказывали о 5 именах, владельцы которых способны достигать в жизни просто невероятного успеха. Кто бы и что ни думал, им всегда все удается.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу