Тревожный знак: к чему потерять обручальное кольцо
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Практически все приметы связанны с серьезными проблемами в семье
В мире существует множество народных примет, связанных с кольцом. В большинстве случаев оно символизирует успех и благополучие, а ношения кольца на определенном пальце может иметь разные толкования.
Есть отдельные суеверия и об обручальном кольце, а точнее его потере. Так как оно обладает невероятно сильной энергетикой, то его потеря является тревожным знаком для супругов. Об этом пишет meta.
Что говорят приметы о потере обручального кольца
- Потеря обручального кольца приведет к скорому разводу или серьезной ссоре в семье.
- Если один из супругов потерял обручальное кольцо, значит другой ему изменяет.
- Потеря обручального кольца навлечет неприятности, потери и крупные финансовые проблемы.
- Потеря обручального кольца может навлечь проблемы со здоровьем в будущем.
- Потеря обручального кольца может означать скорую смерть близкого человека.
- Потеря обручального кольца несет угрозу целостности семьи.
Ранее мы уже рассказывали, почему нельзя носить чужие кольца.
А также узнайте, что означает потеря ключей согласно народным приметам. В этом случае есть два значения.