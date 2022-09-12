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Тревожный знак: к чему потерять обручальное кольцо

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что означает потерять обручальное кольцо согласно приметам Новость обновлена 12 сентября 2022, 09:28
Что означает потерять обручальное кольцо согласно приметам

Практически все приметы связанны с серьезными проблемами в семье

В мире существует множество народных примет, связанных с кольцом. В большинстве случаев оно символизирует успех и благополучие, а ношения кольца на определенном пальце может иметь разные толкования.

Есть отдельные суеверия и об обручальном кольце, а точнее его потере. Так как оно обладает невероятно сильной энергетикой, то его потеря является тревожным знаком для супругов. Об этом пишет meta.

Что говорят приметы о потере обручального кольца

  • Потеря обручального кольца приведет к скорому разводу или серьезной ссоре в семье.
  • Если один из супругов потерял обручальное кольцо, значит другой ему изменяет.
  • Потеря обручального кольца навлечет неприятности, потери и крупные финансовые проблемы.
  • Потеря обручального кольца может навлечь проблемы со здоровьем в будущем.
  • Потеря обручального кольца может означать скорую смерть близкого человека.
  • Потеря обручального кольца несет угрозу целостности семьи.

Ранее мы уже рассказывали, почему нельзя носить чужие кольца.

А также узнайте, что означает потеря ключей согласно народным приметам. В этом случае есть два значения.

Теги:
#Обручальное кольцо #Приметы #Кольца #Народные приметы