Потерять нательный крестик — плохая примета? Главные суеверия

Не стоит надумывать себе всяческие неприятности

Считается, что крест — это не украшение для христиан, а символ веры и признак защиты Бога, которая сопровождает верующего человека на протяжении всей его земной жизни. Так как даже ношение чужого крестика не предвещает для человека ничего плохого, то и его потеря имеет разные трактования.

Если человек потерял свой нательный крестик, в этом нет никакого негативного смысла. Об этом говорит православная церковь.

К чему теряется нательный крестик

Если вы случайно потеряете свой крест, вы можете решить эту проблему, купив новый крест и освятив его в храме. То же самое относится и к ситуации, когда крестик разрывается со временем, теряет свой внешний вид — потому что мы живем в мире, где действуют физические законы и процессы, и, следовательно, вполне естественно, когда на материал, из которого сделан крест, влияют различные внешние факторы.

Однако в народе потеря нательного крестика означает потерю как материального, так и утрату связи со Всевышним. В любом случае нужно отправиться в храм, помолиться, покаяться.

Другие же считают, что нательный крестик уже выполнил свою миссию и больше не имеет силу. Такая потеря освобождает человека от тяжкой ноши и негативных мыслей.

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