Что значит, если нашли булавку дома или на улице: плохое и хорошее значение

Прежде чем пугаться такой находке, следует присмотреться к некоторым деталям

Раньше считали, что к швейным принадлежностям нужно относиться бережно: старались их не терять, а если находили, то считали, что ее специально кто-то подбросил, чтобы навредить. Сейчас люди, верящие в народную мудрость, считают так же. Похожая ситуация, например, с разбитой чашкой — приметы имеют разные значения.

Найти булавку – неоднозначная примета, пишет vseznayko. Многое зависит как от материала, положения предмета и места, где была обнаружена находка.

К чему найти булавку дома

Найти булавку в доме — плохая примета. Обычно ее используют для наведения порчи, сглаза. Такую находку запрещено брать голыми руками, чтобы не перетянуть магию на себя. Заговоренный предмет чаще всего обнаруживается в мебели, на косяке двери, под порогом, у входа, у цветочных горшках и на шторах. Избавиться от нее нужно как можно скорее.

К чему найти булавку на улице

Эта примета обещает удачу человеку, который нашел ее на улице. В этом случае нужно застегнуть булавку на себе, таким образом "пристегнув" удачу. Важно, чтобы предмет был повернут головкой.

А вот какие булавки лучше совсем не трогать на улице:

ржавые или изогнутые изделия

сломанные в застегнутом виде

обращены острым концом

потемневшие, с налетом

Также запрещено подбирать булавки на перекрестке. Прошлый владелец мог совершить заговор, передал свои несчастья предмету и выбросил.

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