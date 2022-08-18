Что значит, если нашли булавку дома или на улице: плохое и хорошее значение
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Прежде чем пугаться такой находке, следует присмотреться к некоторым деталям
Раньше считали, что к швейным принадлежностям нужно относиться бережно: старались их не терять, а если находили, то считали, что ее специально кто-то подбросил, чтобы навредить. Сейчас люди, верящие в народную мудрость, считают так же. Похожая ситуация, например, с разбитой чашкой — приметы имеют разные значения.
Найти булавку – неоднозначная примета, пишет vseznayko. Многое зависит как от материала, положения предмета и места, где была обнаружена находка.
К чему найти булавку дома
Найти булавку в доме — плохая примета. Обычно ее используют для наведения порчи, сглаза. Такую находку запрещено брать голыми руками, чтобы не перетянуть магию на себя. Заговоренный предмет чаще всего обнаруживается в мебели, на косяке двери, под порогом, у входа, у цветочных горшках и на шторах. Избавиться от нее нужно как можно скорее.
К чему найти булавку на улице
Эта примета обещает удачу человеку, который нашел ее на улице. В этом случае нужно застегнуть булавку на себе, таким образом "пристегнув" удачу. Важно, чтобы предмет был повернут головкой.
А вот какие булавки лучше совсем не трогать на улице:
- ржавые или изогнутые изделия
- сломанные в застегнутом виде
- обращены острым концом
- потемневшие, с налетом
Также запрещено подбирать булавки на перекрестке. Прошлый владелец мог совершить заговор, передал свои несчастья предмету и выбросил.
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