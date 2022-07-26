Можно ли дарить наручные часы: хитрость с презентом, которая убережет от беды

Рассказываем о суевериях, связанные с подарочными наручными часами

Часы — это достаточно сильный энергетический предмет, который важно не только правильно размещать в доме, но и дарить на какое-нибудь событие.

В народе бытует мнение, что если подарить наручные часы другому человеку, то в скором времени они рассорятся, пишет 24denek. Рассказываем о главных суевериях, связанные с наручными часами.

Почему нельзя дарить наручные часы

Если человек кому подарит часы, то вскоре они поссорятся.

Такой подарок на день рождения может приблизить час смерти имениннику и того, кто их преподнес. Согласно суеверию, часы способны уносить жизни человека со слабой энергетикой и передавать его более сильному.

Если наручные часы подарит мужчина или женщина своей второй половинке, это может нарушить их отношения. Якобы этот подарок способен отсчитывать время до расставания пары.

С таким презентом человек передает свою злобу, боль и ненависть тому, кому дарит.

Как дарить наручные часы, чтобы не навлечь беды

Если не обращать внимание на подобные предрассудки и приметы, часы — это замечательный подарок. Однако, если вы суеверны и хотите уберечь себя и того, кому хотите подарить предмет, от бед, соблюдайте одно правило: получатель часов должен дать взамен какую-либо небольшую сумму денег. Это аннулирует негативные последствия, так как часы в этом случае будут считаться купленной вещью.

Ранее "Телеграф" писал, где можно и категорически нельзя вешать настенные часы в доме. Узнайте, как можно избежать многих проблем и неприятностей.