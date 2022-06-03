К чему ломается расческа: приметы, о которых стоит знать не только женщинам, но и мужчинам

Ранее считали, что вещи, которые контактируют с волосами человека, обладают магической силой

Расческа есть у каждого человека. Это не только главный атрибут для ухода за волосами, но и предмет, который можно использовать даже на огороде. Как и с любой часто используемой вещью, с расческой связано множество примет и предрассудков.

Как пишет Ukr.Media, ранее люди считали, что эта сломанная вещь не предвещает ничего положительного ее обладательнице или обладателю.

На что может указывать сломанная расческа

Если в расческе сломались зубчики, это может предвещать проблемы с волосами или зубами.

Сломанная пополам расческа означает, что человека вскоре обманут.

Если же расческу сломала сама ее обладательница, то на нее могут повесить вину за поступок, который она не совершала.

Сломанная расческа в руках чужого человека предвещает неприятности в семье или на работе.

Если же у расчески одновременно выпало много зубчиков сразу, это значит, что он вобрал в себя слишком много негатива, но уберег своего хозяина от сглаза.

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