К чему ломается расческа: приметы, о которых стоит знать не только женщинам, но и мужчинам
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Ранее считали, что вещи, которые контактируют с волосами человека, обладают магической силой
Расческа есть у каждого человека. Это не только главный атрибут для ухода за волосами, но и предмет, который можно использовать даже на огороде. Как и с любой часто используемой вещью, с расческой связано множество примет и предрассудков.
Как пишет Ukr.Media, ранее люди считали, что эта сломанная вещь не предвещает ничего положительного ее обладательнице или обладателю.
На что может указывать сломанная расческа
- Если в расческе сломались зубчики, это может предвещать проблемы с волосами или зубами.
- Сломанная пополам расческа означает, что человека вскоре обманут.
- Если же расческу сломала сама ее обладательница, то на нее могут повесить вину за поступок, который она не совершала.
- Сломанная расческа в руках чужого человека предвещает неприятности в семье или на работе.
- Если же у расчески одновременно выпало много зубчиков сразу, это значит, что он вобрал в себя слишком много негатива, но уберег своего хозяина от сглаза.
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