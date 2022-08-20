Эти вещи нельзя носить в кошельке: деньги вообще водиться не будут
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Все они хоть раз побывали в вашем кошельке, а зря
Кошелек — это такая вещь, которая несет мощную энергетику, как и сами деньги. В них кладут различные талисманы на финансовую удачу, однако также и другие предметы, которые расстраивают фортуну на долгое время.
Водится деньги не будут и удача обойдет стороной, если носить в кошельке разные чеки, сувениры, фотографии, лекарства и другие запретные в данном случае вещи, пишет rivne1. Именно они блокируют финансовые потоки.
Что нельзя носить в кошельке, чтобы не отпугнуть финансовую удачу
Чеки и квитанции
В кошельке такие предметы создают энергетический шум, блокируя финансовый поток.
Купюры-сувениры
Лучше носить купюру номиналом в один доллар, старинные монеты, но ни в коем случае не поддельные деньги.
Фотографии
Как живых, так и умерших людей. Дело в том, что для аккумулирования денежных потоков необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика будет блокировать финансовые потоки.
Записки и лекарства
Это не только отпугивает удачу, но и притягивает болезни.
Неактивные кредитные карты и проездные билеты
Привлекают бедность и нужду. Так, кредитные карты могут стать причиной долга или кредита, а просроченные билеты — штрафов.
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