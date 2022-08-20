Эти вещи нельзя носить в кошельке: деньги вообще водиться не будут

Все они хоть раз побывали в вашем кошельке, а зря

Кошелек — это такая вещь, которая несет мощную энергетику, как и сами деньги. В них кладут различные талисманы на финансовую удачу, однако также и другие предметы, которые расстраивают фортуну на долгое время.

Водится деньги не будут и удача обойдет стороной, если носить в кошельке разные чеки, сувениры, фотографии, лекарства и другие запретные в данном случае вещи, пишет rivne1. Именно они блокируют финансовые потоки.

Что нельзя носить в кошельке, чтобы не отпугнуть финансовую удачу

Чеки и квитанции

В кошельке такие предметы создают энергетический шум, блокируя финансовый поток.

Купюры-сувениры

Лучше носить купюру номиналом в один доллар, старинные монеты, но ни в коем случае не поддельные деньги.

Фотографии

Как живых, так и умерших людей. Дело в том, что для аккумулирования денежных потоков необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика будет блокировать финансовые потоки.

Записки и лекарства

Это не только отпугивает удачу, но и притягивает болезни.

Неактивные кредитные карты и проездные билеты

Привлекают бедность и нужду. Так, кредитные карты могут стать причиной долга или кредита, а просроченные билеты — штрафов.

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