Почему нельзя давать взаймы хлеб и другие вещи, которые запрещено давать в долг

Рискуете привлечь неприятности в любви, деньгах или работе

Каждый человек хоть раз в своей жизни давал или брал в долг, будто деньги, предметы гардероба или столовые приборы. А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать взаймы соль, а также, кто бы мог подумать, обычную посуду?

Есть целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя давать другим людям, пишет meta. В "черном" списке находятся соль, столовые приборы и посуда, одежда, веник и хлеб.

Соль

Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на нищету. Кроме того, потом возможны неприятности в личной жизни и проблемы на работе.

Столовые приборы и посуда

Если вы одалживаете посуду, вы отдаете часть своего счастья.

Одежда

Одежда способна заряжаться энергетикой ее владельца. Этот человек может быть хорошим, но также и с плохими помыслами. Чтобы уберечь себя от неприятностей, лучше за нее взять небольшую плату.

Веник

Это мощное очищающее средство. Раньше люди с помощью веника избавлялись от мусора не только физически, но и духовно. Отдавая веник кому-то другому, вы лишаете себя энергетической защиты и привлекаете в дом беды.

Хлеб

Не возбраняется отдавать хлеб по своей воле, но вот последний кусок все же давать взаймы нельзя. В таком случае вы рискуете оказаться в нищете.

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