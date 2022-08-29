Что нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь на себя несчастье: 5 главных запретов
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Предлагаем узнать, что нельзя делать на кухне, чтобы не упустить удачу
В народе существует много примет, связанных с теми или иными событиями в жизни. Суеверия могут касаться домашних растений, также есть поверья про деньги и много чего другого, чем мы пользуемся для облегчения нашего существования.
Также нередко кто сталкивался и с приметами, связанными с кухней. В этой комнате готовят и едят, однако есть несколько запретов, нарушая которые можно легко упустить удачу и навлечь на себя много неприятностей на свою семью. Как пишет meta, существует 5 запретов, которые не следует нарушать хозяйкам на кухне.
Что нельзя делать на кухне, чтобы не упустить удачу семьи
- Сидеть на столе. Наши предки верили, что стол – это магия в доме. Если пренебрегать им, можно остаться без финансовой удачи.
- Оставлять пустую посуду на столе. Так можно призвать злых духов. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок.
- Не покрывать стол скатертью или салфеткой. В этом случае в доме не будет никакого благополучия.
- Хранить побитую посуду. Если держать в доме такую посуду, бедность, ссоры и скандалы не будут покидать вас и членов семьи долгое время.
- Брать чужую посуду. Такие вещи должны быть только у своих владельцев. Если соседи дали вам тарелку, наполненную блюдом, отдавать ее нужно тоже не пустой.
Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.