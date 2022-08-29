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Что нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь на себя несчастье: 5 главных запретов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы про кухню Новость обновлена 29 августа 2022, 09:40
Народные приметы про кухню

Предлагаем узнать, что нельзя делать на кухне, чтобы не упустить удачу

В народе существует много примет, связанных с теми или иными событиями в жизни. Суеверия могут касаться домашних растений, также есть поверья про деньги и много чего другого, чем мы пользуемся для облегчения нашего существования.

Также нередко кто сталкивался и с приметами, связанными с кухней. В этой комнате готовят и едят, однако есть несколько запретов, нарушая которые можно легко упустить удачу и навлечь на себя много неприятностей на свою семью. Как пишет meta, существует 5 запретов, которые не следует нарушать хозяйкам на кухне.

Что нельзя делать на кухне, чтобы не упустить удачу семьи

  1. Сидеть на столе. Наши предки верили, что стол – это магия в доме. Если пренебрегать им, можно остаться без финансовой удачи.
  2. Оставлять пустую посуду на столе. Так можно призвать злых духов. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок.
  3. Не покрывать стол скатертью или салфеткой. В этом случае в доме не будет никакого благополучия.
  4. Хранить побитую посуду. Если держать в доме такую посуду, бедность, ссоры и скандалы не будут покидать вас и членов семьи долгое время.
  5. Брать чужую посуду. Такие вещи должны быть только у своих владельцев. Если соседи дали вам тарелку, наполненную блюдом, отдавать ее нужно тоже не пустой.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.

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