Можно ли носить одежду и обувь умершего человека

На этот счет есть много разных народных примет и суеверий

Смерть близкого человека — событие, которое рано или поздно случается с каждым из нас. После похорон сразу же возникает вопрос, что делать с вещами усопшего? Ведь они были дороги ему при жизни. Этот вопрос волнует многих, потому что начинает беспокоить суеверие, что носить одежду усопшего якобы нельзя, поскольку это является плохим предзнаменованием.

Как пишет rsute, с одеждой и обувью близкого человека родственники усопшего свободны поступать по своему усмотрению. Но лучше не принимать никаких серьезных решений относительно имущества, принадлежавшего покойному, до 40 дней — на протяжении этого времени решается посмертная участь усопшего.

Что делать с вещами усопшего и можно ли их носить

Родственники или близкие люди усопшего могут спокойно носить его вещи, но перед этим их стоит постирать и погладить. Если желания носить вещи усопшего нет, можно отдать их в храм, приют для бездомных. Если же останутся вещи, которые непригодны для использования, то их можно либо выкинуть, либо сжечь.

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