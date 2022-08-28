Либо счастье, либо деньги: "магические" растения, которые приносят богатство, но лишают личной жизни

Эти три растения влияют на судьбу своего хозяина как позитивно, так негативно.

Перед тем, как украшать свой дом различными растениями, важно понимать какую энергию они в него принесут. Увы, но многие даже очень красивые вазоны и цветы на самом деле энергетические вампиры, которые приносят в дом только негатив. К примеру, монстера и примула сулят несчастья и беды своим собственникам.

Однако помимо этого есть варианты, когда растения несут в себе и положительный, и негативный заряды, пишет takprosto. Существует, как минимум три растения, которые несут финансовое благополучие, однако забирают семейное счастье.

Толстянка или денежное дерево

То, что это растение приносит в дом финансовое благополучие — знают все. Однако этот вазон известен не только этим. Помимо богатства, карьерного роста и хорошие отношения с начальством, толстянка является сильным "мужегоном", а это значит, что девушки, у которых есть это растение дома не смогут построить хорошие отношения с мужчинами, или даже потеряют имеющиеся отношения.

Кактусы

Кактусы помогают своим хозяевам стать более открытыми и уверенными в себе, вследствие чего приходит успех на работе и финансовый подъем. Однако они тоже не самые лучшие союзники, чтобы заводить романтические отношения. Лучше всего держать это растение на кухне.

Замиокулькас (Долларовое дерево)

Энергетически, замиокулькас особенно полезен мужчинам, а вот женщинам оно никаких финансовых подъемов не принесет. Неважно где будет стоять горшок, это растение достаточно сильно, чтобы действовать из любой точки квартиры или дома.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.