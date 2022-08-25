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Можно ли одалживать булавку: народные приметы с этим аксессуаром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Приметы, связанные с булавкой Новость обновлена 25 августа 2022, 13:17
Приметы, связанные с булавкой

Булавка – один из самых мощных оберегов, который использовался с давних времен

Практически с каждым предметом обихода в народе связано немало поверий и примет. В частности, это касается и острых предметов, к которым относится и булавка. Известно, что неоднозначной приметой считается найти булавку — об этом мы писали ранее. Теперь поговорим о других более распространенных суевериях и поверьях насчет этого аксессуара.

Значение булавки зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, очень много, пишет vseznayko.

Народные приметы про булавку:

  • Дарить аксессуар, снятый с себя, нельзя.
  • Одалживать булавку не советуют. Если такая необходимость возникла, то перед передачей нужно уколоть другого.
  • Погнутую булавку можно бросить в святую воду, загадав желание. Если всплывет пузырек, то загаданное сбудется.
  • Если найти чистую булавку, то это означает появление нового друга.
  • Булавку от сглаза носят только с внутренней стороны и головкой вниз.
  • Защитить свой дом от порчи и неприятностей можно двумя шпильками, если воткнуть их крест-накрест над косяком входной двери.
  • Согласно примете, можно уберечь невесту от сглаза, приколов булавку до подола платья.
  • Запрещено использовать булавку, которую надевали на похороны, так как заряженный энергией смерти предмет принесет много несчастий.

Ранее "Телеграф" писал, к чему падает шариковая ручка. Этот обыденный предмет давно окружают всевозможные приметы и предрассудки.

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