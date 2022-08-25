Можно ли одалживать булавку: народные приметы с этим аксессуаром

Булавка – один из самых мощных оберегов, который использовался с давних времен

Практически с каждым предметом обихода в народе связано немало поверий и примет. В частности, это касается и острых предметов, к которым относится и булавка. Известно, что неоднозначной приметой считается найти булавку — об этом мы писали ранее. Теперь поговорим о других более распространенных суевериях и поверьях насчет этого аксессуара.

Значение булавки зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, очень много, пишет vseznayko.

Народные приметы про булавку:

Дарить аксессуар, снятый с себя, нельзя.

Одалживать булавку не советуют. Если такая необходимость возникла, то перед передачей нужно уколоть другого.

Погнутую булавку можно бросить в святую воду, загадав желание. Если всплывет пузырек, то загаданное сбудется.

Если найти чистую булавку, то это означает появление нового друга.

Булавку от сглаза носят только с внутренней стороны и головкой вниз.

Защитить свой дом от порчи и неприятностей можно двумя шпильками, если воткнуть их крест-накрест над косяком входной двери.

Согласно примете, можно уберечь невесту от сглаза, приколов булавку до подола платья.

Запрещено использовать булавку, которую надевали на похороны, так как заряженный энергией смерти предмет принесет много несчастий.

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