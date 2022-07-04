Можно ли носить чужой нательный крестик: есть одно условие

Одни считают, что надевшие чужой крест, берут на себя ответственность за грехи другого человека

Издавна нательный крестик считался сугубо индивидуальной вещью. Их, как и иконы, нельзя выбрасывать ни в коем случае. Некоторые люди задаются вопросом, стоит ли надевать чужой нательный крестик.

Многие верят, что в крестике сохраняется энергетика его владельца, пишет Ukr.Media. То есть при передаче оберега другому человеку можно утратить часть собственной духовной натуры.

Разрешено ли носить чужой крестик

Если убрать все предрассудки, то ношение чужого крестика вполне допустимо для верующего человека. Это нормально воспринимается церковью. Но есть одно условие. Если вы не уверены в этом вопросе, то лучше будет освятить крестик. Если же есть какой-то страх по поводу его использования, лучше отдать крестик в храм на пожертвование.

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