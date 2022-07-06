Четыре действия, которые нельзя делать перед зеркалом

Энергетика зеркала может притягивать негатив в ваш дом

Эзотерики называют зеркало чуть ли не самым магическим предметом в наших жилищах. Существует множество примет про зеркало, а в минувшие времена его использовали для различных обрядов и ритуалов. Более того, важно правильно выбрать место для зеркала в доме, иначе ждите проблем.

Как пишет "Телеграф", есть как минимум четыре приметы о том, что никогда не стоит делать перед зеркалом. Считается, что некоторые действия могут привлечь беду и несчастье в дом.

Нельзя смотреть в зеркало ночью

Эзотерики не только не рекомендуют спать напротив зеркала, а смотреть в него после захода солнца. Особенно опасным считается период с 12 ночи до 3 утра. Раньше люди верили, что в это время зеркало может стать порталом с потусторонним миром.

Не стоит есть перед зеркалом

Постарайтесь организовать место для приема пищи в вашем доме так, чтобы в этот момент вы не отражались в зеркале. Вместе с едой вы можете "заесть" все положительное, чем вы наделены.

Не смотритесь в зеркало, если оно повреждено

Хранить поврежденные вещи, в целом, не очень хорошая идея. Считается, что такие предметы интерьера притягивают негативную энергию. Это касается и зеркал. Поэтому не стоит смотреть в него, если оно разбито или треснуто.

Не смотрите в пустой кошелек напротив зеркала

Бывает, когда вы заглядываете в свой кошелек у входной двери, и в этот момент можете отражаться в зеркале. Так делать не нужно. Помимо того, эзотерики советуют оставлять в зеркале монету или купюру.

Ранее "Телеграф" писал, в каких комнатах нельзя вешать часы, так как это плохая примета.