Четыре действия, которые нельзя делать перед зеркалом
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Энергетика зеркала может притягивать негатив в ваш дом
Эзотерики называют зеркало чуть ли не самым магическим предметом в наших жилищах. Существует множество примет про зеркало, а в минувшие времена его использовали для различных обрядов и ритуалов. Более того, важно правильно выбрать место для зеркала в доме, иначе ждите проблем.
Как пишет "Телеграф", есть как минимум четыре приметы о том, что никогда не стоит делать перед зеркалом. Считается, что некоторые действия могут привлечь беду и несчастье в дом.
Нельзя смотреть в зеркало ночью
Эзотерики не только не рекомендуют спать напротив зеркала, а смотреть в него после захода солнца. Особенно опасным считается период с 12 ночи до 3 утра. Раньше люди верили, что в это время зеркало может стать порталом с потусторонним миром.
Не стоит есть перед зеркалом
Постарайтесь организовать место для приема пищи в вашем доме так, чтобы в этот момент вы не отражались в зеркале. Вместе с едой вы можете "заесть" все положительное, чем вы наделены.
Не смотритесь в зеркало, если оно повреждено
Хранить поврежденные вещи, в целом, не очень хорошая идея. Считается, что такие предметы интерьера притягивают негативную энергию. Это касается и зеркал. Поэтому не стоит смотреть в него, если оно разбито или треснуто.
Не смотрите в пустой кошелек напротив зеркала
Бывает, когда вы заглядываете в свой кошелек у входной двери, и в этот момент можете отражаться в зеркале. Так делать не нужно. Помимо того, эзотерики советуют оставлять в зеркале монету или купюру.
Ранее "Телеграф" писал, в каких комнатах нельзя вешать часы, так как это плохая примета.