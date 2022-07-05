Не вешайте часы в этих комнатах: три места, которые притягивают беду

Некоторые места в доме энергетически не подходят для часов

Касательно часов существует немало примет и суеверий, в частности о том, что нельзя дарить часы имениннику. Эзотерики считают, что часы обладают мощной энергетикой и характеризуют постоянное движение и энергообмен. Так что выбор места для часов в доме очень важен, иначе этот предмет будет притягивать негатив и неприятности.

Как пишет "Телеграф", есть по меньшей мере три места, которые не подходят для часов в доме. Считается, что если пренебрегать этими правилами, то настенные часы будут притягивать беду.

Где нельзя вешать часы в доме

Спальня. В этой комнате не стоит размещать массивные настенные часы, которые громко тикают или бьют. Они никак не впишутся в энергетику комнаты, которая подразумевает покой, отдых и энергетическую подзарядку. Не стоит размещать здесь и подаренные часы: чревато кошмарами во сне.

Детская комната. В этом случае так же не подойдут большие и громкие настенные часы, которые будут мешать детям. Лучше замените их на часы с тихим боем, тогда энергетика детской спальни не будет нарушена.

Прихожая. Категорически запрещено вешать часы рядом с дверью. Часы на видном месте доступны любому человеку, который зайдет в ваше жилище. Это влечет нарушение энергетического баланса и потерю уюта в доме.

Добавим, что не стоит продолжать хранить часы, если они разбились или треснули. Как и в иных случаях, поврежденные вещи в доме не несут положительную энергию, а могут только навлечь неприятности. То же самое касается и часов, которые стали. Этот прибор означает постоянное движение, так что выбросите часы, если они не ходят.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи в доме притягивают беду и неприятности. А также мы рассказывали, от каких комнатных растений лучше отказаться, так как они не подходят под энергетику дома.