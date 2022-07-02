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Притягивают болезни и ссоры: растения, которые лучше никогда не приносить в дом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Растения, которым не место в квартире Новость обновлена 02 июля 2022, 13:23
Растения, которым не место в квартире

Украшая квартиру цветочными вазонами, важно знать не навредят ли они вам.

Самые полезные растения в доме — это те, что радуют глаз, очищают воздух, создают атмосферу уюта и комфорта, однако не все так просто. В мире флоры существуют некие "обманки": даже если растение очень красивое, его лучше не выращивать в квартире, ведь оно может только навредить.

Как сообщает портал "Так просто", некоторые растения имеют очень сильную отрицательную энергетику, которая также негативно сказывается на здоровье домочадцев, а также и на их отношениях. Более того, пострадать могут даже домашние животные.

Более того, большинство из этих растений притягивают в дом различные недуги, а также вытягивают из людей позитив и положительную энергетику, делая их слабыми как физически, так и морально. Поэтому следующие комнатные растения и вазоны в доме лучше не держать.

Плющ

Растения, которым не место в квартире

Монстера

Растения, которым не место в квартире

Азалия

Растения, которым не место в квартире

Примула

Растения, которым не место в квартире

Фикус Бенджамина

Растения, которым не место в квартире

Орхидея

Растения, которым не место в квартире

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.

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#Приметы #Растения #Вазоны