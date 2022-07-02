Почему нельзя передаривать подарки: многие об этом не знают

Предлагаем ознакомиться с приметами и суевериями по этому поводу

Вопрос — можно ли передаровывать подарок, действительно актуален, ведь нередко нам преподносят то, что нам не нужно. Такие презенты можно выбросить, но если это пригодилось бы другим людям, то почему бы не передарить?

Как пишет meta.ua, наши предки верили, что передаривание вещей накликает беду на того, кто дарит, и на того, кому дарят. Так как раньше подарки делались своими руками, а это были, в основном, амулеты, которые замаливались на удачу, считалось, что передареный подарок отбирает положительную энергию.

Почему нельзя передаривать подарки

Покупные подарки не уменьшают своего сакрального значения. Считается, что с подаренным предметом мы получаем и внимание Вселенной. Потому добровольно отказываться от него не стоит.

Какие подарки можно передаривать

Передаривать семейные реликвии можно только в кругу семьи. Также, если человек не вложил никакого смысла в подарок, его можно спокойно передарить. И помним, что есть такая вещь, как благотворительность.

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