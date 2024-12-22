В Швеции застрелили известного рэпера прямо в прямом эфире (видео)

Нападающий снимал на видео убийство рэпера

В шведском городе Норрчепинг 19 декабря произошло жестокое убийство известного рэпера Gaboro. Его настоящее имя – Нинос Хури. Инцидент произошел на автомобильном паркинге и попал на видео.

24-летний музыкант, всегда скрывавший свое лицо под масками, стал жертвой вооруженного нападения. Случилось это после того, как припарковал свой автомобиль. На обнародованном в социальных сетях видео зафиксирован момент нападения: неизвестный подошел к рэперу и открыл огонь. Рэпер пытался сбежать, однако нападавший догнал музыканта. По предварительным данным, видеозапись могла быть сделана самим нападающим. Об этом пишет Daily Mail.

На место преступления прибыла полиция и обнаружила Gaboro с многочисленными огнестрельными ранениями. Медики срочно доставили пострадавшего в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Рэпер скончался в медицинском учреждении.

Gaboro был заметной фигурой в шведской рэп-сцене. Его узнавали по характерным маскам, которые стали частью сценического образа артиста. Музыкант никогда не показывал своего лица публично. Это придавало ему загадочности и привлекало внимание поклонников.

Рэпер Gaboro

Один из самых известных хитов рэпера Gaboro

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