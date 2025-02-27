Жуткое убийство на Тернопольщине: внук до смерти забил собственную бабушку

Молодой человек говорит, что ничего не помнит об этом случае.

В Тернопольской области произошло убийство – 25-летний внук до смерти избил свою 74-летнюю бабушку. Тело погибшей обнаружил сосед, случайно заметивший разбросанную одежду во дворе.

Как сообщает полиция Тернопольской области, трагедия произошла 25 февраля. Местный житель, проходя мимо дома соседки, обратил внимание на беспорядок во дворе. Когда на его вызовы никто не отозвался, мужчина решил проверить, все ли хорошо. Зайдя в дом, он увидел на веранде тело 74-летней хозяйки без признаков жизни. Мужчина вызвал правоохранителей.

На место происшествия прибыли следственные полиции и криминалисты. Судебно-медицинский эксперт установил, что женщина умерла в результате многочисленных телесных повреждений. Позже результаты вскрытия подтвердили, что смерть действительно наступила от побоев.

В доме погибшей полицейские обнаружили ее 25-летнего внука в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечают правоохранители, мужчина говорит, что ничего не помнит.

Подозреваемого задержали и уже объявили подозрение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге мужчина убил собственную маму и притворялся невиновным. Он сказал, что нашел свою маму уже мертвой.