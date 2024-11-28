Россияне казнили пленных бойцов ВСУ на Запорожском направлении (фото)

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций

В четверг, 28 ноября, Офис Генерального прокурора начал расследование по факту расстрела украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие вооруженных сил России произвели расстрел пяти украинских защитников из шести, взятых в плен.

"Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций. Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Военный рассказал "Телеграфу", как россияне издеваются над военнопленными.

Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры снова расстреляли безоружного украинского военнослужащего. А также показывали, в каких условиях содержатся пленные РФ.