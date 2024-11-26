Ужасное убийство в Тернополе: погибли супруги

Убийство произошло ночью

Утро в Тернополе оказалось насыщенным на события. К сожалению, все они грустны. После атаки дронов, обесточившей весь город, утром появилась информация о том, что на улице Девичьей в микрорайоне "Восточный" произошло убийство. Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

Затем информацию об убийстве подтвердили местному изданию "20 минут" в полиции Тернопольской области. Детали пока не известны. Но есть данные, что погибли муж и жена.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Подробности обещают сообщить немного позже.

Недавно подобный случай произошел во Львовской области. Там произошло двойное убийство — также погибли супруги. Зять обнаружил тела своей тещи и тестя на следующий день. Правоохранители выяснили, что мужчина из ружья застрелил мужчину и женщину, которые являлись владельцами базы отдыха. Его искали несколько недель и в результате обнаружили в соседней области — в Ровенской. Пока мотивы преступника не сообщают. Но ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области произошло жестокое убийство. Муж зарубил своего товарища.