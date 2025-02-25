Убил парализованную маму и притворялся невиновным: подробности жуткого преступления в Кривом Роге

Муж сказал, что нашел свою маму уже мертвой

Появились детали ужасающего преступления, которое произошло 23 февраля в Саксаганском районе города. 40-летний мужчина жестоко избил свою 71-летнюю мать, которая была парализована и нуждалась в постоянном уходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По информации Криворожского районного управления полиции, после совершения преступления подозреваемый пытался уйти от ответственности. Он позвонил по телефону на линию "102" и сообщил, будто просто нашел тело матери дома. Однако полицейские отделения №4 быстро разоблачили ложь и задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На следующий день, 24 февраля, следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Соседи рассказывают, что подозреваемый был разведен и жил вместе с больной матерью. Женщина, как пишет "Днепр оперативный", долгое время имела проблемы со здоровьем, а впоследствии ее парализовало. Очевидцы отмечают, что мужчина обычно вел себя спокойно, хотя иногда злоупотреблял алкогольными напитками.

Известно, что подозреваемый работал в Чехии, а в последнее время – экспедитором в Кривом Роге. Ранее сын оформил мать в пансионат, где она находилась около пяти месяцев. Все это время мужчина оплачивал уход за женщиной, но потом унес домой ее.

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