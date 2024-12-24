Жительница Запорожья заказала убийство бывшего мужа-военного и его семьи за немалую сумму (фото, видео)

Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы

В Запорожье полицейские задержали женщину, заказавшую убийство бывшего мужа и его семьи. За это она обещала заплатить исполнителю 15 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 34-летняя местная жительница хотела избавиться от бывшего мужа-военного, уволенного из рядов ВСУ из-за тяжелого ранения, его брата и их матери. По данным следствия, после "неудачного", по мнению подозреваемой, развода она решила улучшить свое имущественное состояние за счет миллионного состояния мужчины и общего имущества.

Женщина, имея на руках двух малолетних детей, принялась готовить преступный план. Она подыскала киллера, которого полицейским удалось привлечь к сотрудничеству благодаря оперативно проведенным мероприятиям.

Во время нескольких встреч с киллером, которые контролировались полицейскими, заказчица согласовала детали убийства членов бывшей семьи. Исполнитель должен был инсценировать разбойное нападение с летальным исходом для бывшего и забрать 30 миллионов гривен.

Также он должен был убить его родного брата, а впоследствии и бывшую свекровь. После чего заказчица стала бы полноправной владелицей всего имущества. Половину этой суммы женщина обещала передать киллеру как расчет за услуги после получения фотоподтверждения убийства. Для подготовки она заплатила ему 1600 долларов и 8000 гривен.

21 декабря правоохранители провели спецоперацию на территории Запорожской области. Они инсценировали убийства бывшего супруга заказчицы и его брата. После этого киллер сообщил женщине о якобы ликвидации двух жертв, отправив ей фото с места преступления.

Убедившись в частичном выполнении заказа, женщина встретилась с киллером и заплатила часть обещанной суммы. После этого ее сразу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готовка к умышленному убийству двух и более лиц по корыстным мотивам по заказу), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины. Также ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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