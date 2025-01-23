Еще один случай жестокого избиения ребенка произошел в Киеве: в дело уже вмешалась полиция (обновлено)

Девочка плакала и закрывала руками лицо, но обидчицы не обращали внимания

В Киеве, в Оболонском районе произошел очередной инцидент подросткового насилия. В соцсетях распространили видео, где две девушки-школьницы жестоко избивают другую несовершеннолетнюю девушку.

При чем делают это они показательно, на камеру. На случай отреагировали в полиции. В ГУНП Киева говорят, что информация попала в полицию во время мониторинга социальных сетей.

UPD: Полиция установила обстоятельства и участников происшествия. По предварительной информации, девушки позвали на прогулку 13-летнюю потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать на видео, а другие двое избивали школьницу.

"В настоящее время правоохранители установили потерпевшую. Также установлены еще две участницы конфликта — 15-летняя местная жительница, наносившая удары, и 14-летняя ученица местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон", — рассказали в полиции Киева.

Полицейские также возбудили уголовное дело по факту побоев и пыток.

Отметим, что на записи видно, что на стадионе две девушки систематически наносят удары по лицу и телу другой несовершеннолетней девушки. Она не пытается защищаться, только плачет и держится руками за лицо.

Полиция Оболонского района приступила к проверке инцидента. Правоохранители устанавливают личности участников конфликта, выясняют обстоятельства и предпосылки драки.

"Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников. Более подробная информация будет предоставлена позже", — сообщили в пресс-службе городской полиции.

В мае прошлого года аналогичный случай произошел в Днепре. Группа подростков жестоко избила ребенка и требовала телефон и деньги.

Ранее "Телеграф" писал, что в частной школе под Киевом ребенка били на глазах учительницы. Впрочем, в школе считают это черным пиаром.