Может и не самоубийство? Появились детали трагического случая с поездом в Киеве (видео)

Полиция уже работает на месте

Появились первые подробности трагедии в Киевской области, в результате которой под поезд попал человек и погиб. На месте инцидента работают правоохранители.

Об этом сообщает корреспондентка "Киев24". Отмечается, что движение электрички из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку отменено.

"Инцидент произошел между станциями Дарница и Русановка. Известно, что пострадавший — мужчина. Он попал под поезд у кольца, где рельсы имеют значительный поворот", — говорит журналистка.

Она добавляет, что правоохранители выясняют все подробности трагедии, поэтому корреспонденты не допускаются к месту инцидента. Детали гибели мужчины не разглашаются.

В то же время журналистка отмечает, что информация о суициде, которую распространяют киевские паблики, вполне может не соответствовать действительности. Ведь человек попал под поезд на кольце, что могло произойти по опрометчивости. Поэтому правоохранители не исключают версии несчастного случая.

"О возобновлении движения транспорта по этому направлению сообщат в Kyiv City Express. Следите за уведомлениями", — добавляет журналистка.

Напомним, недавно на Киевщине поезд "Интерсити" сбил молодого парня. От полученных травм он погиб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно на Киевщине поезд переехал находившегося на рельсах мужчину. Он погиб.