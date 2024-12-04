Трагедия на Киевщине: "Интерсити" сбил молодого парня

Полиция открыла уголовное производство

В Киевской области произошло трагическое событие, в результате которого погиб молодой человек. Инцидент произошел на железнодорожной станции Фастовского района, где пассажирский поезд сообщением "Киев-Перемышль" сбил мужчину.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области. По предварительным данным, 20-летний местный житель находился на железнодорожных путях в неустановленном месте. Машинист поезда, увидев человека на путях, мгновенно отреагировал – он подал громкий звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Однако избежать трагедии не удалось. Дежурный по станции сразу сообщил правоохранителям о случившемся.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Следователи Фастовского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Специалисты отмечают важность соблюдения правил безопасности во время пребывания вблизи железнодорожных путей. Переход в неустановленных местах категорически запрещается из-за высокого риска возникновения смертельно опасных ситуаций.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Днепре поезд отрезал ногу мужчине, а тело отбросил с рельсов.