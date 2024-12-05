В Киеве человек попал под поезд, есть задержки в движении: как будут курсировать электрички

На месте происшествия продолжаются следственные действия

В четверг, 5 декабря, в Киеве под поезд попал человек. Поэтому киевская городская электричка будет работать по измененному графику.

Об этом сообщили в Kyiv City Express. Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места происшествия.

"Электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенная и повлияет на график оборотного рейса", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку отменили, поскольку следственные действия будут продолжаться некоторое время. Далее рейс в 8:39 из Святошино через Сырец и Почайную поедет по расписанию резервного состава.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области произошло трагическое событие, в результате которого погиб молодой человек. Инцидент произошел на железнодорожной станции Фастовского района, где пассажирский поезд сообщением "Киев-Перемышль" сбил мужчину. А также рассказывали, что мажора, причастного к смертельному ДТП в Днепре, избрали меру пресечения.