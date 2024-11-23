В Днепре поезд отрезал ногу мужчине, а тело отбросил с рельсов (видео)

Поезд не смог остановиться вовремя

В Днепре поезд переехал человека. Согласно информации очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информацию об этом распространили местные telegram-каналы. Сообщается, что инцидент произошел на улице Каруны вечером 23 ноября.

По словам машиниста поезда, мужчина перед столкновением неоднократно пытался встать, но все равно падал. Поэтому поезд начал экстренно тормозить, но остановиться вовремя не успел.

Информации о пострадавшем пока не появлялось, но машинист допускает, что тот был пьян. В сети говорят, что он погиб, но официального комментария от правоохранителей пока не поступало.

На одном из видео, которые обнародованы в местных каналах, видно, что мужчине отрезало ногу, однако само тело показано не было. Так как запись содержит в себе кадры, которые не предназначены для просмотра лицам младше 18-ти лет, "Телеграф" публиковать ее не будет. Однако желающие могут посмотреть ее по ссылке.

Как сообщалось ранее, во Львовской области на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" грузовик сбил пешехода. От удара его тело выбросило на встречную полосу, где его переехало еще два легковых автомобиля.