При странных обстоятельствах: на предприятии в Винницкой области прогремел взрыв, есть погибшие

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты

Во вторник, 31 декабря, в поселке Крыжополь Винницкой области раздался взрыв на одном из предприятий. В результате есть погибшие и пострадавший.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области. Там отметили, что инцидент случился примерно в 12:00.

По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. После этого двоих мужчин обнаружили мертвыми.

Вскоре было установлено, что есть еще один погибший мужчина. Он скончался во время оказания медицинской помощи.

Также есть один травмированный. Его госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 ноября, в одном из сел на Закарпатье произошла страшная трагедия — в результате взрыва гранаты погибли сразу три человека из одной семьи. Выжить удалось только 14-летнему мальчику. Как оказалось, во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и внезапно выдернула чеку.