В Закарпатье нетрезвый мужчина попал под поезд: родные отсудили у железной дороги кругленькую сумму

Погибший был в состоянии сильного алкогольного опьянения

Перечинский районный суд Закарпатской области обязал компанию "Укрзалізниця" выплатить компенсацию семье погибшего под поездом мужчины. Сумма составляет 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает zaxid.net. Трагедия произошла еще в июле 2017 года: мужчина находился в нетрезвом виде ночью на железнодорожном пути у перегона Доманинцы-Ужгород. Его сбил пассажирский поезд, который следовал по маршруту "Львов-Ужгород" — на момент гибели мужчине было 29 лет.

Родители погибшего обратились с иском в суд и потребовали взыскать с "Укрзалізниці" моральную компенсацию в 200 тысяч гривен.

Представители "Укрзалізниці" выступили против выплаты компенсации. Там заявили, что мужчина в момент гибели сидел спиной к поезду и не реагировал на звуковые сигналы машиниста. В крови погибшего нашли 4,24 промилле алкоголя.

Суд решил, что компания "Укрзалізниця" является источником повышенной опасности, поэтому родные погибшего имеют право на получение моральной компенсации, если железнодорожники не докажут, что мужчина сознательно хотел нанести себе вред. По мнению суда, железнодорожники не предоставили таких доказательств.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области произошло трагическое событие, в результате которого погиб молодой человек. Инцидент произошел на железнодорожной станции Фастовского района, где пассажирский поезд сообщением "Киев-Перемышль" сбил мужчину.