Младенец погиб в аварии на Тернопольщине. Копы рассказали, что привело к ДТП (фото)

Ребенку было всего 4 месяца

В субботу, 21 декабря, в результате ДТП в Тернопольской области погиб младенец. Автомобиль въехал в бетонные плиты.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области. Отмечается, что авария произошла около 10 часов утра в селе Старый Почаев Кременецкого района.

По данным следствия, 32-летний водитель на закругленном участке дороги не справился с управлением "Chrysler Raw Van" и въехал в бетонные плиты. На тот момент в автомобиле находилась супруга и их четырехмесячный сын.

"В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице. Телесные повреждения получили водитель и его жена", — сообщают правоохранители.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего). Статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла смертельная авария: грузовик влетел в переполненный автомобиль. Из-за этого три человека умерли на месте, а еще четверо госпитализированы. Предварительно водитель легкового авто не заметила грузовик и столкнулась с ним.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге в результате ДТП пожилая женщина вылетела через лобовое стекло.