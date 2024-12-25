На "проклятом месте" погибли четыре человека. В ДТП на Виннитчине столкнулись два авто (фото)

Причины трагедии устанавливаются

Утром в среду, 25 декабря, в Винницкой области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района столкнулись два автомобиля. Раньше там уже были ДТП.

Как сообщили в ГСЧС области, кроме четырех погибших во время столкновения Subaru и Geely еще два человека получили травмы. Тела погибших из одной из машин спасатели деблокировали с помощью специального оборудования.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работали следователи Национальной полиции.

В комментариях люди рассказали, что это уже не первая авария на этом участке дороги. "Там проклятое место сколько уже аварий и разбитых сердец и семей", "Там какое страшное место, сколько уже аварий там было?", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря, в ДТП в Тернопольской области погиб младенец. Автомобиль въехал в бетонные плиты. 32-летний водитель на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобиля Chrysler Raw Van. У авто были супруги и их четырехмесячный сын. Мальчик погиб, а водитель и его супруга получили травмы.

Также мы писали об аварии в Кривом Роге 18 декабря. Водитель автомобиля ВАЗ хотел вернуть и не пропустил автомобиль Ford. От удара женщина-пассажир "Форда" вылетела через лобовое стекло. Еще одна получила травмы. Водитель автомобиля ВАЗ также получил травмы. Все пострадавшие оказались в больнице.