Авто влетело в забор и перекинулось: детали смертельного ДТП с пьяной женщиной-водителем в Киеве (фото)

Женщине грозит до 12 лет за решеткой

Полиция задержала женщину-водителя, которая будучи нетрезвой, устроила ДТП в ночь на 28 декабря в Соломенском районе. Авария унесла жизни двух человек.

В полиции Киева рассказали, что Tesla, за рулем которой была женщина, в результате ДТП перевернулась на крышу. Двое пассажиров — 40-летний мужчина и женщина 1983 года рождения, погибли на месте происшествия.

Авария произошла во время комендантского часа. Правоохранители установили, что водитель не выбрала безопасную скорость движения и не справившись с управлением выехала за пределы проезжей части. Автомобиль налетел на бетонный забор.

"Водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения — прибор "Драгер" показал 1,84 промилле. Правоохранители задержали 41-летнюю женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Как рассказывал "Телеграф", в Рождественский вечер, 25 декабря, в Житомирской области в городе Звягель патрульные остановили автомобиль Mitsubithi, водитель которого нарушила правила дорожного движения. Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что в ее крови было 5 промилле алкоголя, что оценивается как смертельная доза.