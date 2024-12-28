В Киеве женщина-водитель устроила ДТП, есть жертвы (видео)

На месте работает полиция

В Киеве на Соломенке произошла авария. В ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киевский Движ". По его данным, водитель автомобиля якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения и не справилась с управлением. Официальной информации об этой аварии и состоянии водителя на момент публикации новости нет.

В машине находились четыре человека. Двое погибли, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу. Один человек не получил повреждений.

Напомним, в Рождественский вечер, 25 декабря, в Житомирской области в городе Звягель патрульные остановили автомобиль Mitsubithi, водитель которого нарушила правила дорожного движения. Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что в ее крови было 5 промилле алкоголя, что оценивается как смертельная доза.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря, в результате ДТП в Тернопольской области погиб младенец. Его 32-летний отец на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобиля Chrysler Raw Van и въехал в бетонные плиты. В авто находились супруги и их четырехмесячный сын - ребенок погиб, родители получили травмы.

Также мы писали, что 25 декабря в Винницкой области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района столкнулись два автомобиля. Ранее там уже были ДТП, этот участок дороги называют "проклятым местом".