Пожилая женщина вылетела через лобовое стекло. Видео и детали ужасного ДТП в Кривом Роге

Правоохранители выясняют все детали произошедшего

В среду, 18 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух автомобилей — пострадали люди, в том числе пожилая женщина.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ хотел повернуть и не пропустил автомобиль Ford. От удара женщина-пассажир "Форда" вылетела через лобовое стекло. Еще одна получила травмы.

Водитель автомобиля ВАЗ тоже получил травмы. Все пострадавшие оказались в больнице, об их состоянии здоровья в настоящее время нет дополнительных сведений.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины трагедии.

Это не первая серьезная ДТП в Кривом Роге в этом году. Напомним, в субботу, 16 ноября, водитель авто Chevrolet не справился с управлением и влетел в столб. Звуки от удара автомобиля о столб были настолько сильными, что люди восприняли их за взрывы.

Еще одно ДТП случилось в центре Кривого Рога 1 сентября. Тогда перевернулась фура, которая перевозила свиней: часть животных погибла. Водитель оказался в больнице.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львовской области произошло ДТП со смертельным исходом.