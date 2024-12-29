В Днепре BMW влетела в опору моста: погибли три человека (видео момента аварии)
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Из изуродованного автомобиля спасатели деблокировали тела погибших
В Днепре в ночь на 29 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли три человека.
Трагедия случилась на улице Сичеславская Набережная Соборного района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
Отмечается, что водитель легкового автомобиля BMW столкнулся с опорой пешеходного моста. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле.
"С помощью аварийно-спасательного оборудования из изуродованного автомобиля спасатели деблокировали тела погибших", — говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.
Местный Telegram-канал пишет, что в результате происшествия все трое — 29-летний водитель, 22-летний пассажир спереди и 28-летний пассажир сзади, погибли на месте.
Момент аварии попал на видео.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря в Винницкой области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Кроме того, во время столкновения Subaru и Geely еще два человека получили травмы.